Truco de WhatsApp: ¿cómo leer los mensajes borrados en un chat?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp, la plataforma predilecta de mensajería instantánea, incorporó hace meses la opción de eliminar mensajes enviados en chats. Sin embargo, esta opción causó diversas críticas y opiniones, lo que impulsó la aparición de un truco para leer esos mensajes que fueron eliminados antes o después de ser vistos.

La intriga de saber qué decía un mensaje eliminado fue el primer problema que generó esta opción incorporada en WhatsApp, aunque otros usuarios alabaron la función argumentando que era ideal para enmedar errores o impulsos enviados a un contacto.

No obstante, el ingenio ha permitido la existencia de un implacable truco para leer esos mensajes que fueron borrados sin importar el motivo.

Cabe mencionar, que esta opción está disponible solo para dispositivos Android, aunque se espera que en un futuro se añada al sistema iOS.

¿Cómo recuperar mensajes borrados?

Para acceder a mensajes eliminados basta con descargar una aplicación llamada WhatsRemoved+ y aceptar los términos y condiciones que trae consigo la aplicación para poder leer todos los mensajes que fueron borrados y que fueron o no leídos a tiempo.

Asimismo, la app queda pretedeterminada para seguir registrando todos los mensajes que sean recibidos y borrados.

Sin embargo, los usuarios de iPhone no tienen la misma suerte, pues por el momento esta aplicación no se encuentra disponible en la tienda de apps, aunque existe la posibilidad de que desde WhatsApp Web dichos mensajes se puedan recuperar. La versión online permite rescatar los mensajes eliminados a través de su extensión Wa Web Plus, que se utiliza de la misma forma, para enviar mensajes a sus contactos de una manera más cómoda chateando con el teclado.

¿Cómo funciona?

- Una vez descargada la extensión tras haber hecho clic en “añadir a Chrome” deberá hacer clic en el “+” para ejecutar el programa.

- Ya instalada, ingrese a WhatsApp Web desde el navegador.

- Al presionar el “+” de WA Web Plus se desplegará un menú donde puede aplicar varias mejoras.

- Para que pueda ver sus contactos deberá activar: “Blur recent messages”, “Blur contacts names” y “Blur contacts photos”.

- Una vez instalada, podrá seleccionar la opción ‘Restaurar mensajes eliminados’ y así descubrirá los mensajes que te han borrado.

