Día de la Madre: Los nueve peores regalos que pueden arruinar esta fecha especial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Día de la Madre es este domingo en Honduras y seguro todo la semana pasaste pensando cuál es el mejor regalo para ella.



Tiene que ser único y muy especial, así como ella, por lo que la tarea para escoger el ideal no es nada fácil. Sin embargo, hemos elaborado un listado de los obsequios que -aunque con buena intención- en realidad no son muy halagadores para ese ser tan importante en nuestras vidas.



Las 9 cosas que debes evitar regalar el Día de la Madre:

Electrodomésticos: Pareciera ser la primera opción puesto que en todos lados vemos ofertas que nos invitan a regalar a mamá su licuadora soñada, sin embargo, aunque sabemos que a ella le podría agradar tener bien equipada su cocina, un electrodoméstico no es nada personal y no es la mejor opción para esta fecha. Se los puedes regalar en cualquier otro momento. Además es importante recordar si a ellas les gusta o no cocinar.



Flores: Son muy románticas y un detalle muy delicado, pero no duran más que un par de horas y seguramente ella preferirá algo que pueda usarlo en más de una ocasión.



Dulces o chocolates: Aunque son deliciosos, hay que dejarlos para el Día de San Valentín. Además corres el riesgo de terminar comiéndote parte del regalo.

Adornitos para la casa: Sí, a toda mamá le encanta tener hermosa su casa, sin embargo, si quieren regalarle algún adorno fabuloso hazlo en otro momento, el Día de la Madre es para ella y solo ella.



Ropa: No es tan mala opción de regalo, el problema aquí radica en que si no aciertas con la prenda elegida tu mamá terminará con algo que no le gusta y que tendrá que usar en alguna ocasión para mostrar que le gustó, aunque por dentro lo odie. Tienes que conocer muy bien sus gustos para que no arruinar el regalo.



Un viaje a solas: Si planeaste darle un viaje, salida a comer o un día de Spa para tu mamá procura que sea para dos, para que ella pueda elegir con quien ir, ya sea su pareja, una amiga o hasta contigo, lo importante es que no las envíes a un lugar que no podrá disfrutar en soledad.



Perfumes y maquillaje: Este regalo es similar al caso de la ropa, si no aciertas en la fragancia adecuada no le gustará. Esto aplica también para la ropa interior, películas y CD.



Tarjetas elaboradas: Si quieres darle una hermosa tarjeta hazla tú mismo, o por lo menos escribe el mensaje y no le des una elaborada.



Dinero en efectivo: Aunque es una de las opciones más prácticas y piensas que con ello mamá se comprará lo que prefiera, a su gusto, resulta ser un regalo poco personal. No lleva ese elemento especial que demuestra que te esmeraste buscando la mejor opción.



Al final sin importar por el regalo que te decidas lo que importa son los sentimientos con los que lo entregas, seguramente el mayor regalo de toda madre es ver a sus hijos bien, pero no hay que desaprovechar la ocasión para mimarlas y rodearlas de cariño en esta fecha tan importante.