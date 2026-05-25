Vinculados en masacre de policías serán trasladados a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía espera que esta semana sean datos de alta dos sospechosos que resultaron heridos durante el enfrentamiento registrado el jueves 21 de mayo con cinco agentes policiales en una vivienda de Corinto, Omoa, en la frontera con Guatemala. Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Elí Nahúm Guerra permanecen bajo observación médica en el hospital Hermano Pedro, en Izabal, mientras avanzan las indagaciones sobre este hecho, en el que murieron otros dos presuntos delincuentes y los agentes Leonel Valdez, Dailin Elvir, Josué Amador, Émerson Canales y Nels Eguigure. EL HERALDO conoció que ambos detenidos están fuera de peligro, aunque uno de ellos requiere mayor asistencia médica debido a las lesiones sufridas.

Posteriormente serán trasladados a territorio hondureño bajo estrictas medidas de seguridad y podrían ser clave para fortalecer las investigaciones e identificar si existe relación entre las masacres ocurridas en Corinto, Omoa, y en Rigores, Colón.

Una vez ingresen al país por la frontera serán trasladados a San Pedro Sula, investigadores donde les tomarán declaración para esclarecer su posible participación en los hechos. debido a las limitaciones legales de ese país.

No obstante, uno de ellos posee antecedentes y denuncias por robo en Honduras. Actualmente, las autoridades trabajan en la elaboración de expedientes investigativos para gestionar órdenes de captura a través de Interpol una vez los sospechosos ingresan al país.​​​​​​​



Hallazgos

En las cámaras de seguridad de la casa aparecen los dos heridos que permanecen en Guatemala junto con otros participantes, por lo que las autoridades manejan la hipótesis de que formarían parte de la estructura criminal. Especialistas revisan las imágenes para identificar las características de todos los involucrados y determinar responsabilidades. Las autoridades encontraron una cantidad considerable de casquillos, rastros de sangre, desorden y documentación de interés para la investigación, como tarjetas, facturas y recibos con nombres de presuntos involucrados.