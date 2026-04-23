Video: Motociclista se salva de morir arrollado en el anillo periférico

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cuando el conductor de la motocicleta intentó patear un automóvil en marcha, presuntamente tras una discusión con el conductor del otro vehículo.

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista estuvo a punto de perder la vida tras protagonizar un incidente en el anillo periférico, en el Distrito Central, luego de perder el control de su vehículo en plena vía.

La maniobra provocó que el motociclista perdiera el equilibrio y cayera sobre el pavimento, quedando expuesto a ser arrollado por un vehículo que venía al lado de él.

El momento quedó captado en video, el cual circula en redes sociales y evidencia el riesgo de la acción y las posibles consecuencias fatales del incidente.

Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre la identidad del motociclista, su estado de salud o si hubo personas detenidas en relación con el hecho.

