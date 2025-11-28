Video: captan momento cuando grúa aplasta al ingeniero Miguel Venancio Madrid

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- Un conductor grabó el momento exacto del accidente de tránsito entre una grúa y un vehículo, ocurrido la noche del martes -25 de noviembre- en la carretera CA-5, a la altura del sector Las Flores, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. En el hecho perdió la vida Miguel Venancio Madrid Raudales, de 50 años de edad, quien fue aplastado por la grúa. Madrid Raudales, de profesión ingeniero agrónomo, murió luego de que la unidad se volcara por supuestas fallas mecánicas, invadiera su carril y se lo llevara de encuentro cuando se conducía en su vehículo mientras regresaba a su vivienda tras su jornada laboral.

El video que circula en redes sociales se escucha cuando el conductor iba gritando que la grúa iba sin frenos. "Mirá a esa grúa, esa grúa va sin frenos, va sin frenos (...). Uy, se va a dar en la madre. Uy, se va a dar vuelta. Ay, Señor bendito, no lo puede parar la grúa", se escucha en los primeros segundos". La grabación muestra que esta avanza a exceso de velocidad sin lograr tomar la curva en la carretera, lo que provocó que invadiera el otro carril e impactara contra el carro del ingeniero Madrid. "¡No, por Dios, Miguel no! ¡Por Dios, no puede ser! ¡Ay, Señor! ¡Se mató, se mató, se mataron, se mataron!", dijo el ciudadano tras el impacto de ambos transportes.

El detenido