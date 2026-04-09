Video: Asaltan a estudiantes de la UNAH mientras esperan bus en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fueron víctimas de un asalto la mañana de este jueves en las cercanías de la Villa Olímpica, en Tegucigalpa, mientras esperaban el transporte institucional gratuito.

El hecho ocurrió en una zona donde a diario convergen decenas de alumnos que utilizan el servicio universitario. De acuerdo con los reportes, varios individuos a bordo de un vehículo interceptaron a los jóvenes y, bajo amenazas, los despojaron de sus pertenencias.

El incidente quedó registrado en un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales.

En las imágenes se observa a los estudiantes formados en espera del bus cuando son sorprendidos por los atacantes, lo que provocó que varios huyeran del lugar en medio del pánico.