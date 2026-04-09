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Video: Asaltan a estudiantes de la UNAH mientras esperan bus en Tegucigalpa

Un grupo de alumnos fue despojado de sus pertenencias cuando aguardaba el transporte universitario; el hecho quedó registrado en video

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 18:36

Tegucigalpa, Honduras.- Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fueron víctimas de un asalto la mañana de este jueves en las cercanías de la Villa Olímpica, en Tegucigalpa, mientras esperaban el transporte institucional gratuito.

El hecho ocurrió en una zona donde a diario convergen decenas de alumnos que utilizan el servicio universitario. De acuerdo con los reportes, varios individuos a bordo de un vehículo interceptaron a los jóvenes y, bajo amenazas, los despojaron de sus pertenencias.

El incidente quedó registrado en un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales.

En las imágenes se observa a los estudiantes formados en espera del bus cuando son sorprendidos por los atacantes, lo que provocó que varios huyeran del lugar en medio del pánico.

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Tras la difusión del material, el rector de la UNAH, Odir Fernández, condenó lo ocurrido y solicitó la identificación de los responsables. También pidió apoyo a las autoridades de seguridad para ubicar el vehículo involucrado y proceder con la denuncia correspondiente.

La administración universitaria anunció que brindará acompañamiento legal y apoyo psicológico a las víctimas. Además, instó a reforzar la presencia policial en los alrededores de los campus y en las rutas del transporte estudiantil para prevenir hechos similares.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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