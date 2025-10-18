  1. Inicio
Varios heridos deja accidente de bus en la carretera CA-5, Cortés

Un bus que cubría la ruta Siguatepeque-San Pedro Sula sufrió un accidente en la CA-5, dejando varios heridos, tras colisionar violentamente

  • 18 de octubre de 2025 a las 10:47

Cortés, Honduras.- Varias personas resultaron heridas la mañana de este sábado, luego de que un bus de transporte interurbano que cubría la ruta Siguatepeque–San Pedro Sula sufriera un accidente en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Pimienta, Cortés, zona norte del país.

En un video difundido en las redes sociales, el busito conocido popularmente como "brujito" aparece con su parte frontal completamente destrozada, se desconoce el motivo del accidente.

En el lugar se observa a pasajeros recibiendo asistencia, mientras al fondo se oyen gritos y llanto de niños, en tanto las autoridades regulan el tráfico para evitar congestionamientos.

En la grabación se escucha el llanto desesperado de varios niños y se observa a un hombre con camiseta naranja brindando ayuda a los afectados.

Equipos de socorro, acudieron al sitio para trasladar a los heridos a centros asistenciales de la zona.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas.

