Varios heridos deja accidente de bus en la carretera CA-5, Cortés

Cortés, Honduras.- Varias personas resultaron heridas la mañana de este sábado, luego de que un bus de transporte interurbano que cubría la ruta Siguatepeque–San Pedro Sula sufriera un accidente en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Pimienta, Cortés, zona norte del país.

En un video difundido en las redes sociales, el busito conocido popularmente como "brujito" aparece con su parte frontal completamente destrozada, se desconoce el motivo del accidente.

En el lugar se observa a pasajeros recibiendo asistencia, mientras al fondo se oyen gritos y llanto de niños, en tanto las autoridades regulan el tráfico para evitar congestionamientos.