Un muerto y varios detenidos tras enfrentamiento entre delincuentes y policías en Arizona

Atlántida, Honduras.- Un operativo policial en el Valle de Leán, municipio de Arizona, Atlántida, terminó en un fuerte enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y policías. El enfrentamiento dejó uno de los sospechosos muerto y entre cuatro a siete personas detenidas.
Todo comenzó cuando presuntos miembros de una estructura delictiva atacaron a las autoridades mientras estas realizaban un allanamiento.
Se conoció que los sospechosos, a quienes iba dirigido el operativo para hacer efectiva una orden de captura, están vinculados a la masacre de 19 personas ocurrida en la comunidad de Rigores, departamento de Colón.
Los sospechosos habrían tenido participación en el múltiple crimen ocurrido el 21 de mayo en el que fueron atacadas a disparos 19 personas, entre ellos mujeres y menores de edad cuando se disponían a comenzar sus labores en una finca de palma africana.
Durante el operativo, la policía, con apoyo del Ejército, logró además decomisar un importante arsenal que incluye varios fusiles AR-15 y armas de fuego cortas tipo pistola.
Sangriento hecho en Rigores
En la comunidad de Rigores del municipio de Trujillo, departamento de Colón, se registró uno de los hechos más sangrientos registrados en años en Honduras.
Dentro de una finca de palma africana fueron hallados varios cuerpos de hombres y algunas mujeres que fueron asesinados con saña, en ese momento se contabilizaban apenas una decena de muertos, pero horas después se confirmaron casi una veintena.
Varias de las víctimas se encontraban reunidas en una iglesia cuando fueron sorprendidas por hombres armados que abrieron fuego de forma indiscriminada.
Víctimas identificadas
1. José Ramón Argueta Ventura, 56 años.
2. Gerson Adonay Ramos Paz, 16 años.
3. Edgar Francisco Hernández Díaz, 45 años.
4. Santos Trinidad Díaz Suchite, 46 años.
5. Elder Obeniel Esquivel García, 18 años.
6. Martin Ramos Mendoza, 61 años.
7. Wilmer Vidal Suchite García, 24 años.
8. Elmer Marín Suchite García, 26 años.
9. Kelvin Gustavo Cárcamo Canan, 24 años.
10. Christian Eduardo Galdames Nuñez, 22 años.
11. Carlos Joel Milla Pineda, 14 años.
12. Santos Augusto Zelaya Martínez, 58 años.
13. José Eduardo Miranda Matute, 14 años.
14. Mirza Yackelin Rodríguez Perdomo, 33 años.
15. Miriam Janeth Rodríguez Dubon, 30 años.
16. María Linda Rodríguez Dubon, 28 años.
17. Hilario Cardona Murillo, 54 años.
18. Edilson Oquelí Gómez Euceda, 30 años.
19. Supuesto "José Luis Mendoza Rivas", 33 años. Se consigna supuesto por tener el rostro completamente desfigurado.