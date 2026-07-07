Un muerto y varios detenidos tras enfrentamiento entre delincuentes y policías en Arizona

Atlántida, Honduras.- ​Un operativo policial en el Valle de Leán, municipio de Arizona, Atlántida, terminó en un fuerte enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y policías. El enfrentamiento dejó uno de los sospechosos muerto y entre cuatro a siete personas detenidas.

Todo comenzó cuando presuntos miembros de una estructura delictiva atacaron a las autoridades mientras estas realizaban un allanamiento.

Se conoció que los sospechosos, a quienes iba dirigido el operativo para hacer efectiva una orden de captura, están vinculados a la masacre de 19 personas ocurrida en la comunidad de Rigores, departamento de Colón.​