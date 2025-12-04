Ultiman a ayudante de bus de ruta Ticamaya en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La criminalidad cobró la vida de un ayudante de bus luego de que desconocidos los atacaran a balazos frente a un centro comercial en el bulevar del este, que lleva al municipio de La Lima.

La víctima es Willian Alexander Perdomo Díaz, de 16 años, quien, de acuerdo con compañeros, tenía pocos meses de laborar en la Ruta 10, que cubre el sector de Ticamaya-San Pedro Sula.