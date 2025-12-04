Ultiman a ayudante de bus de ruta Ticamaya en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- La criminalidad cobró la vida de un ayudante de bus luego de que desconocidos los atacaran a balazos frente a un centro comercial en el bulevar del este, que lleva al municipio de La Lima.
La víctima es Willian Alexander Perdomo Díaz, de 16 años, quien, de acuerdo con compañeros, tenía pocos meses de laborar en la Ruta 10, que cubre el sector de Ticamaya-San Pedro Sula.
El reporte policial señala que a eso de las 11:00 am, un hombre abordó la unidad y cuando hizo la parada cerca del centro comercial sacó su arma y le disparó a Díaz en el pecho.
Aún con vida, el menor fue llevado al hospital Mario Rivas, adonde murió. La Policía dijo que no descartaba como móvil la extorsión, aunque al tratarse de un ataque directo investigaban también posibles enemistades.