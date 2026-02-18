Trasladan a Medicina Forense los cuerpos de fallecidos en enfrentamiento en La Masica

Atlántida, Honduras.- Los cuerpos de las víctimas mortales del enfrentamiento armado registrado en la zona montañosa de La Cumbre, en las cercanías de la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida, fueron trasladados a la morgue de Medicina Forense en La Ceiba para la respectiva autopsia y proceso de identificación oficial. Preliminarmente, uno de los fallecidos fue identificado como Edwin Geovany Aguilar, de 40 años. También se informó sobre las muertes de Marlin Martínez y Orlin Martínez, mientras que otra persona permanece sin identificar.

El cuerpo del agente de la Policía Nacional, Jefry Leonardo López, quien también perdió la vida durante el intercambio de disparos, fue remitido a la morgue de San Pedro Sula. El levantamiento cadavérico fue realizado por equipos de Medicina Forense y del Ministerio Público, quienes se desplazaron hasta la remota zona montañosa para efectuar las diligencias correspondientes antes del traslado de los cadáveres. El enfrentamiento se produjo la mañana del martes entre agentes de la Policía Nacional y presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como banda "El Wilmer". El hecho dejó un saldo de cinco personas fallecidas.