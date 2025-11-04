Tras impactar su motocicleta contra un camión muere sexagenario en Juticalpa

Juticalpa, Olancho.- Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la aldea Cayo Blanco, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, cobró la vida de don Antonio Turcios Matute, de aproximadamente 65 años. De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró cuando la motocicleta en la que se conducía Turcios colisionó contra un camión que se encontraba estacionado en la vía, sin portar ningún tipo de señal o advertencia visible en la oscura noche.

Tras el fuerte impacto, el motociclista fue auxiliado y trasladado de emergencia a una clínica privada en Juticalpa, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas. Don Antonio Turcios era residente de la aldea El Espinal, y su fallecimiento ha causado profundo pesar entre los habitantes de su comunidad, quienes lo recuerdan como una persona trabajadora y de buen corazón. Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias del accidente para determinar responsabilidades.

Muertes en accidentes