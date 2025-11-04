Mandan al penal a acusado de asesinar a juez municipal

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Bindo Oveniel Alvarenga Mancía como supuesto responsable de los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de Kevin Erasmo Martínez Erazo, juez policial municipal de Azacualpa, y su esposa Gladis Yamileth Bautista Rodríguez.

El hecho por el que enfrenta la justicia el acusado ocurrió el pasado 27 de octubre en el barrio Alto de Azacualpa, cuando el juez municipal y su esposa llegaban a su casa a eso de las 6:00 pm a bordo de su vehículo y dos hombres en moto les dispararon en reiteradas ocasiones.