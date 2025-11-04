Mandan al penal a acusado de asesinar a juez municipal

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Bindo Oveniel Alvarenga Mancía como supuesto responsable de los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de Kevin Erasmo Martínez Erazo, juez policial municipal de Azacualpa, y su esposa Gladis Yamileth Bautista Rodríguez.
El hecho por el que enfrenta la justicia el acusado ocurrió el pasado 27 de octubre en el barrio Alto de Azacualpa, cuando el juez municipal y su esposa llegaban a su casa a eso de las 6:00 pm a bordo de su vehículo y dos hombres en moto les dispararon en reiteradas ocasiones.
En el hecho murió de manera inmediata Martínez Erazo, mientras que su esposa resultó con tres heridas de bala, por lo que fue llevada a un centro asistencial, donde recibió atención médica.
Alvarenga Mancía, capturado la tarde del domingo en el barrio Las Acacias de Azacualpa, fue enviado al centro penal de El Progreso, Yoro. La audiencia inicial se programó para las 9:00 am del viernes 7 de noviembre.