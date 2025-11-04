A golpes ultiman a miembro de la comunidad LGTBI en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Criminales le quitaron la vida la madrugada del lunes 3 de noviembre a una persona cuando estaba en su casa en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
La víctima es Héctor Carballo Ríos, de 40 años de edad, quien de acuerdo con lo manifestado por conocidos era miembro de la comunidad LGTBI.
El reporte de las autoridades policiales que llegaron al lugar indica que en horas de la mañana recibieron un reporte que les indicaba que en una casa había una persona sin vida y que minutos antes escucharon una discusión.
Personal de Medicina Forense que llegó a realizar el levantamiento del cadáver indicó que la víctima fue atacada a golpes. Hasta ayer, la Policía no reportaba el móvil del crimen ni captura de sospechosos.