A golpes ultiman a miembro de la comunidad LGTBI en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Criminales le quitaron la vida la madrugada del lunes 3 de noviembre a una persona cuando estaba en su casa en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

La víctima es Héctor Carballo Ríos, de 40 años de edad, quien de acuerdo con lo manifestado por conocidos era miembro de la comunidad LGTBI.