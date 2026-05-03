"La niña, la niña": tiroteo interrumpe elección de reina infantil en Choloma

Cortés, Honduras.- Un ambiente de celebración se tornó en caos la noche del sábado -2 de mayo- en la aldea Monterrey, en los bajos de Choloma, Cortés, luego de que un sujeto armado disparara en plena elección de la reina juvenil e infantil, provocando momentos de pánico entre los asistentes.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió mientras decenas de personas disfrutaban del evento comunitario. Sin mediar palabra, el sospechoso con arma en mano llegó al lugar y disparó en repetidas ocasiones, sin importar que se encontraba en un ambiente lleno de niños.

Como resultado del tiroteo, al menos dos personas resultaron heridas. Ambas fueron auxiliadas y trasladadas en vehículos particulares hacia centros asistenciales cercanos.