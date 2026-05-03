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"La niña, la niña": tiroteo interrumpe elección de reina infantil en Choloma

Dos personas resultaron heridas tras los disparos. Autoridades llegaron al lugar para iniciar investigaciones, en medio de la consternación de vecinos

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 10:16

Cortés, Honduras.- Un ambiente de celebración se tornó en caos la noche del sábado -2 de mayo- en la aldea Monterrey, en los bajos de Choloma, Cortés, luego de que un sujeto armado disparara en plena elección de la reina juvenil e infantil, provocando momentos de pánico entre los asistentes.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió mientras decenas de personas disfrutaban del evento comunitario. Sin mediar palabra, el sospechoso con arma en mano llegó al lugar y disparó en repetidas ocasiones, sin importar que se encontraba en un ambiente lleno de niños.

Como resultado del tiroteo, al menos dos personas resultaron heridas. Ambas fueron auxiliadas y trasladadas en vehículos particulares hacia centros asistenciales cercanos.

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Tras lo sucedido, agentes policiales se desplazaron hasta la zona para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el ataque, ni se han establecido los móviles del mismo.

El incidente ha causado consternación entre los pobladores de la aldea, quienes lamentan que una actividad destinada a la convivencia familiar terminara marcada por la violencia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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