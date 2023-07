“Cuando entraron abrieron mis cajones, dijeron ‘aquí no hay nada, yo no sé porque ponen tantas denuncias si aquí no hay nada’”, relató.

“’¿Ocupan a alguien?’, les dije yo, ‘¿por qué quieren entrar a la casa tumbándome la puerta?’ y entonces ellos me preguntaron si yo era la dueña de la casa y yo les respondí que sí y me obligaron que les abriera la puerta”, contó la joven.

“’¿Usted tiene droga escondida aquí?’, me preguntó y yo le dije que no, ahí está un Dios en los cielos que yo no tengo droga, usted piensa que si yo vendiera droga no estuviera yo en una mansión en buena cama, solo mire como vivo”, dijo.

Luego otro de los agentes le pidió que se metiera al baño y la desnudó. “Me tomó fotos de mis partes íntimas y por detrás también y yo les pregunté que por qué hacían eso y ellos solo me contestaron que porque las personas aveces se metían droga en las partes íntimas”.