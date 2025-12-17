  1. Inicio
Siguen y matan a un joven en la colonia Planes de Calpules de San Pedro Sula

La Policía dijo que manejan como móvil del hecho la pelea de territorio entre estructuras criminales

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 06:33
El ataque en contra de Francisco Antonio Calle Escobar ocurrió la noche del lunes en la 27 calle de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven perdió la vida a manos de criminales la noche del lunes en la 27 calle de la colonia Planes de Calpules de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

La víctima es Francisco Antonio Calle Escobar, de 20 años de edad, originario y residente de esta ciudad, quien fue atacado a balazos por desconocidos luego de que le dieran persecución, indicaron personas en la escena.

De acuerdo con investigadores policiales que trabajan en el caso, detrás de la muerte del joven estarían miembros de estructuras criminales, ya que se presume que el ataque se derivaría por la pelea de territorio.

Los agentes indicaron además que indagan si Francisco Antonio Calle Escobar pertenecía a alguna banda delictiva, lo que provocaría que sus adversarios realizaran el ataque en su contra.

Familiares que llegaron ayer a la morgue a reclamar el cuerpo del joven pidieron que el caso no quede impune. Hasta ayer no había sospechosos capturados.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
