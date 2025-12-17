Siguen y matan a un joven en la colonia Planes de Calpules de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven perdió la vida a manos de criminales la noche del lunes en la 27 calle de la colonia Planes de Calpules de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

La víctima es Francisco Antonio Calle Escobar, de 20 años de edad, originario y residente de esta ciudad, quien fue atacado a balazos por desconocidos luego de que le dieran persecución, indicaron personas en la escena.