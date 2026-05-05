Sicario que ejecutó a joven en la Humuya la llamó por teléfono para recogerla en ese lugar

Tegucigalpa, Honduras.- Recibió una llamada a su teléfono celular, presuntamente de quien minutos después de esa comunicación le quitaría la vida. Blanca Marisol Posadas, de 19 años de edad, salió de su casa en la colonia Flor del Campo, sin que, aparentemente sus familiares supieran en qué diligencia andaba y a qué lugar fue cuando salió de su hogar. Investigaciones preliminares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), indican que la jovencita recibió una llamada a su teléfono, posiblemente de la persona que la citó en la colonia Humuya o quien la recogería en ese lugar, frente a una escuela bilingüe.

Blanca, que llevaba un casco color negro en sus manos, como si ya fuera preparada para abordar una motocicleta; fue interceptada por dos hombres en motocicleta, en una de las calles de la Humuya; pero para desdicha de ella, quién le hizo la llamada habría sido uno de los dos sujetos que andaba a bordo de esa moto. Al ponerse a la par de ella, uno de los sicarios le disparó en reiteradas ocasiones en el costado izquierdo, y un disparo más en la espalda, dejándola herida de muerte.

Casquillos 9mm

Los vecinos de la colonia Humuya llamaron al 911, a eso de las 5:55 de la tarde, para que una ambulancia pudiera auxiliarla. Minutos después los paramédicos del 911 llegaron al lugar, subieron a Blanca Marisol, para ingresarla al Hospital Escuela. A las 6:40 de la tarde los médicos la declararon muerta.