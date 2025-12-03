  1. Inicio
  2. · Sucesos

Seis heridos tras accidente de tránsito en Cofradía, Cortés

El accidente habría sido provocado por el conductor de la unidad de transporte público, que según denuncias, conducía de manera temeraria

  • 03 de diciembre de 2025 a las 08:46
Seis heridos tras accidente de tránsito en Cofradía, Cortés

La unidad de transporte se volcó y cayó a unos metros de unas viviendas de la zona.

 Foto: Cortesía.

Cofradía, Cortés.- Un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en la colonia La Fortaleza, en el sector de Cofradía, Cortés, dejó al menos seis personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los afectados.

Simpatizante fallece tras accidente en caravana política en Namasigüe

De acuerdo con versiones preliminares, la unidad de la ruta Vida Nueva era conducida de manera temeraria. Esa imprudencia habría provocado que el vehículo perdiera la trayectoria en la carretera, saliera del pavimento y terminara impactando sobre varias casas situadas a un costado de la vía.

Cuerpos de socorro del Cuerpo de Bomberos llegaron rápidamente al lugar y brindaron atención a los pasajeros heridos, quienes posteriormente fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas. Según se informó, todos se encuentran en condición estable.

Violencia dejó cinco homicidios en el país; tres murieron en masacre

La Policía continúa con las investigaciones para determinar qué originó el percance y establecer responsabilidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias