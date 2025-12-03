Seis heridos tras accidente de tránsito en Cofradía, Cortés

Cofradía, Cortés.- Un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en la colonia La Fortaleza, en el sector de Cofradía, Cortés, dejó al menos seis personas lesionadas.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los afectados.
De acuerdo con versiones preliminares, la unidad de la ruta Vida Nueva era conducida de manera temeraria. Esa imprudencia habría provocado que el vehículo perdiera la trayectoria en la carretera, saliera del pavimento y terminara impactando sobre varias casas situadas a un costado de la vía.
Cuerpos de socorro del Cuerpo de Bomberos llegaron rápidamente al lugar y brindaron atención a los pasajeros heridos, quienes posteriormente fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas. Según se informó, todos se encuentran en condición estable.
La Policía continúa con las investigaciones para determinar qué originó el percance y establecer responsabilidades.