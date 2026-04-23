En secretismo caso de centro de menores de Choloma

San Pedro Sula, Honduras.- Autoridades del Ministerio Público informaron que en secretismo se manejará el caso de supuestos maltratos y abusos sexuales en contra de menores en una casa refugio del sector Ticamaya, en Choloma, Cortés.

Elvis Guzmán, portavoz de la entidad, dijo ayer que la medida es para mantener en total reserva el proceso investigativo, en el que se podría obtener mayores medios de prueba en contra de Christof Oliver Wittwer, de origen suizo y director del centro de menores; su esposa Petronia Betulia Bautista; la psicóloga Fanny Maribel Tábora, y el profesor Jimmy Emanuel Romero.