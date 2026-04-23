En secretismo caso de centro de menores de Choloma

San Pedro Sula, Honduras.- Autoridades del Ministerio Público informaron que en secretismo se manejará el caso de supuestos maltratos y abusos sexuales en contra de menores en una casa refugio del sector Ticamaya, en Choloma, Cortés.
Elvis Guzmán, portavoz de la entidad, dijo ayer que la medida es para mantener en total reserva el proceso investigativo, en el que se podría obtener mayores medios de prueba en contra de Christof Oliver Wittwer, de origen suizo y director del centro de menores; su esposa Petronia Betulia Bautista; la psicóloga Fanny Maribel Tábora, y el profesor Jimmy Emanuel Romero.
Ellos son acusados por la Fiscalía de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución, en perjuicio de los menores albergados.
“Como Fiscalía se ha solicitado que el caso sea manejado bajo secretividad tomando en cuenta que aún faltan otras diligencias que realizar, lo que indica que la situación en el centro es delicada, compleja y se requiere que los resultados se mantengan en total reserva”, manifestó Guzmán.
El funcionario agregó que las declaraciones de los menores fueron fundamentales para acusar a los cuatro involucrados.