A pleno mediodía le roban el carro y 90 mil lempiras a un hombre en San Pedro Sula

El hecho, según el reloj de la cámara, ocurrió a pleno mediodía, cuando el propietario del vehículo estaba estacionando el automotor cerca de su vivienda. De pronto, apareció un carro tipo turismo, color gris, del cual descendieron los dos delincuentes.

San Pedro Sula, Honduras.- El robo de un vehículo por parte de dos hombres fuertemente armados quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda en el barrio Barandilla de San Pedro Sula , zona norte de Honduras.

De inmediato, los sujetos se acercaron, apuntando con sus armas al conductor. Le abrieron las puertas del vehículo y lo obligaron a bajar, para posteriormente escapar de la zona con rumbo desconocido.

Según la denuncia, los delincuentes también despojaron al dueño de 90 mil lempiras. El video ya está en poder de las autoridades, quienes investigan el hecho para dar con el paradero de los responsables.

En agosto de este año, la Cámara Hondureña de Aseguradores (Cahda) reportó el robo de 67 vehículos asegurados durante los primeros siete meses del año.

La presidenta de la Cahda, Lesly Araujo, detalló que esta cifra se mantiene por encima del promedio de los últimos cinco años, durante los cuales el año pasado marcó una tendencia al alza.

Para 2024, la Cahda registró 187 vehículos asegurados robados, de los cuales más del 40 % correspondía a motocicletas, según explicó Araujo.