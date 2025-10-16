Droga decomisada en Omoa está valorada en 8 millones de lempiras

San Pedro Sula, Honduras.- Operaciones realizadas por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos dejaron como resultado, la madrugada de ayer, el hallazgo de 44 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en compartimentos de un vehículo. Según informaron los agentes a cargo de la intervención, el operativo se desarrolló en un punto de control interno en el sector de Ceibita Norte, municipio de Quimistán, Santa Bárbara.

Mientras realizaban labores de control observaron que el conductor de un vehículo Toyota pick-up gris, cabina y media, se bajó repentinamente y salió huyendo del lugar. Al notar el comportamiento sospechoso, los uniformados se acercaron a inspeccionar el automotor. Fue en ese momento cuando el equipo canino detectó la presencia de sustancias ilícitas en compartimentos ocultos debajo de la paila. Los agentes detallaron que, mediante tecnología de escáner, confirmaron las sospechas y hallaron 44 paquetes envueltos en cinta plástica, con una inscripción negra que decía “PELOTU”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Informaron además que, en el mercado local, el valor neto de cada paquete asciende a unos 180,000 lempiras, lo que suma un total aproximado de ocho millones de lempiras por los 44 kilos decomisados.

Diligencias

La Policía Nacional informó que un equipo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas realiza las diligencias correspondientes para determinar la procedencia y el destino del cargamento ilícito. Asimismo, investigan qué estructura criminal estaría detrás del trasiego. Hasta ayer, las autoridades no habían confirmado la captura del conductor que huyó.