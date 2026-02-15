Rescatan a hombre que quedó atrapado entre barrotes de una celda en Guaimaca

Guaimaca, Honduras.- Momentos de tensión se vivieron en una posta policial del municipio de Guaimaca, luego de que un joven detenido quedara con la cabeza atrapada entre los barrotes de una de las celdas.

El hecho ocurrió en la posta del municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, donde Óscar Enrique Venegas, de 22 años, por razones aún no esclarecidas, introdujo su cabeza entre los barrotes metálicos, quedando inmovilizado por varios minutos.

Al pasar los minutos y ver que crecía la angustia al no poder desprenderse de entre los barrotes, los agentes policiales solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos, cuyos miembros se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores de rescate.