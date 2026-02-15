  1. Inicio
  2. · Sucesos

Rescatan a hombre que quedó atrapado entre barrotes de una celda en Guaimaca

Miembros del Cuerpo de Bomberos utilizaron una pulidora para cortar la estructura metálica y liberar al detenidos sin causarle lesiones graves en su cabeza

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 16:01
Rescatan a hombre que quedó atrapado entre barrotes de una celda en Guaimaca

El detenido presentaba leve inflamación en un brazo y permanece bajo custodia.

 Foto: cortesía.

Guaimaca, Honduras.- Momentos de tensión se vivieron en una posta policial del municipio de Guaimaca, luego de que un joven detenido quedara con la cabeza atrapada entre los barrotes de una de las celdas.

El hecho ocurrió en la posta del municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, donde Óscar Enrique Venegas, de 22 años, por razones aún no esclarecidas, introdujo su cabeza entre los barrotes metálicos, quedando inmovilizado por varios minutos.

Al pasar los minutos y ver que crecía la angustia al no poder desprenderse de entre los barrotes, los agentes policiales solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos, cuyos miembros se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores de rescate.

El hombre quedó con la cabeza y un brazo enganchado en los barrotes de la celda por varios minutos.

El hombre quedó con la cabeza y un brazo enganchado en los barrotes de la celda por varios minutos.
¿Más involucrados? Policía identifica a sospechosa por crimen de Yeimi Cárcamo

A su llegada, evaluaron el estado del joven, quien ya presentaba una ligera inflamación en uno de sus brazos producto del tiempo que permaneció en esa posición.

Para liberarlo sin poner en riesgo su integridad física, los bomberos utilizaron una pulidora con la que cortaron parte de la estructura metálica, tomando medidas de protección para evitarle lesiones al detenido durante el procedimiento.

Tras varios minutos de trabajo, el detenido fue liberado y atendido en el lugar, sin que se reportaran heridas de gravedad. Posteriormente, permaneció bajo custodia policial en la misma posta.

Yoel, Didier y Jostin, los tres amigos que murieron tras "piques" en Sonaguera

Las autoridades no detallaron cómo ocurrió el incidente, pero confirmaron que el joven continuará enfrentando el proceso correspondiente por el cual se encontraba detenido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias