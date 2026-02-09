Pugna entre bandas delictivas originó muerte de abogado René Altamirano

Se indicó que en las averiguaciones del crimen del abogado sale a relucir preliminarmente la hipótesis orientada a que en ese caso que llevaban están involucrados dos grupos criminales organizados.

San Pedro Sula, Honduras.- Las indagaciones de la Policía Nacional apuntan a que al abogado René Altamirano lo mataron por uno de los casos que llevaba.

Las autoridades de la Policía indicaron que según los análisis, el abogado habría sido víctima de una pugna entre las dos estructuras delictivas que “buscan un desquite entre ellas”.

Manifestaron que tienen en su poder vídeos y datos obtenidos en las indagaciones que están analizando para esclarecer el asesinato del abogado Altamirano.

El togado fue asesinado el viernes 6 de febrero en las cercanías de su bufete ubicado en la 14 calle entre la 2 y 3 avenidas del barrio Medina de San Pedro Sula.

René Altamirano, quien era un abogado penalista, fue acribillado a balazos en la acera de una pulpería por dos sicarios que se transportaban en una motocicleta.

El cuerpo de René Altamirano fue enterrado ayer en un cementerio de esta ciudad en medio del dolor y consternación de sus familiares, colegas y amigos.

El crimen del conocido profesional de Derecho ha causado consternación en el gremio de los abogados que exigen justicia capturando a los autores del asesinato y a los autores intelectuales.