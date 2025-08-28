Presuntos sicarios disparan y luego intentan quemar a joven dentro de su casa en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Presuntos sicarios dispararon y luego intentaron quemar a un joven dentro de su propia vivienda ubicada en la colonia Lomas de las Minitas, en la capital de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, quien, según los vecinos, es un hombre muy tranquilo que llevaba unos seis meses viviendo en ese edificio de apartamentos.

De acuerdo con los informes preliminares, al menos dos hombres ingresaron por la fuerza al apartamento y le dispararon al joven en al menos cuatro ocasiones.