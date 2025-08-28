Presuntos sicarios disparan y luego intentan quemar a joven dentro de su casa en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Presuntos sicarios dispararon y luego intentaron quemar a un joven dentro de su propia vivienda ubicada en la colonia Lomas de las Minitas, en la capital de Honduras.
Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, quien, según los vecinos, es un hombre muy tranquilo que llevaba unos seis meses viviendo en ese edificio de apartamentos.
De acuerdo con los informes preliminares, al menos dos hombres ingresaron por la fuerza al apartamento y le dispararon al joven en al menos cuatro ocasiones.
Luego intentaron quemarlo vivo en su habitación, pues en las imágenes se observa que el colchón se quemó en su totalidad y dentro del apartamento hay varios artículos rostizados.
Además, hay varios rastros de sangre en las paredes y el piso del lugar, por lo que las autoridades aseguraron que comenzarían con las pesquisas de este caso.
El Cuerpo de Bomberos informó que ellos también están realizando una investigación, sin embargo, los indicios indican que el siniestro fue provocado.
Sobre el estado de salud del hombre, se conoció que se encuentra en un centro de salud recibiendo atención médica, pero se desconoce si está fuera de peligro.