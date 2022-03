Piden justicia por violación y asesinato de hombre con discapacidad en Marale

FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.- Consternada y enfurecida, una madre llegó a las instalaciones de la morgue capitalina para reclamar los restos de su hijo, quien fue hallado muerto y con signos de abuso sexual el pasado domingo en el municipio de Marale, departamento de Francisco Morazán.

La víctima respondía al nombre de Santos Elías Ramos Rodas, de 29 años de edad, quien según su progenitora, tenía una discapacidad intelectual.

El cuerpo del infortunado joven fue hallado tirado a la orilla de una quebrada, luego de haber desaparecido de su casa en el barrio Buenos Aires de esa misma localidad.

Su desaparición se reportó desde el sábado, por lo que familiares y vecinos comenzaron su incansable búsqueda, aunque sin imaginar lo que le había ocurrido, pues aseguraron que era usual que él se acercara al centro del municipio, pero sin dañar a nadie.

Era “un niño especial, que no le hacía daños a nadie, mi pobre hijo solo es que salía al pueblo pero no le hacía daño a nadie, era un niño querido por todo mundo. Marale ahorita está de luto, sintiendo a mi pobre criatura”, dijo Juana Rodas, progenitora del joven.

Durante una entrevista con un medio televisivo, Juana repitió una y otra vez su deseo de que se le aplique todo el peso de la ley al verdugo de su hijo, pues reiteró que no merecía morir y menos de esa manera.

“Yo quiero justicia para mi hijo, porque jamás pensé que mi hijo hubiera muerto así, yo quiero justicia para ese malvado que me violó y mató a mi hijo con arma blanca ¡Quiero justicia!”, dijo la afectada.

“No podré velar a mi pobre hijo por cómo me lo dejaron en estado de descomposición. No, esto no es justo. No es justo que hagan eso con una persona con discapacidad”, agregó la mujer de la tercera edad, quien se preparaba para movilizar el cadáver de su vástago hasta el mismo municipio, para darle debida sepultura.

Se conoció de manera preliminar que aunque se desconoce por el momento la identidad y el paradero del asesino, se cuenta con una pista en el caso, pues luego de cometer el aberrante acto dejó una de sus prendas cerca del cuerpo de Santos Elías.

