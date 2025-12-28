  1. Inicio
Incendio arrasa con múltiples locales en el centro de San Pedro Sula

El siniestro se registró en una de las zonas más transitadas de la ciudad y obligó al cierre temporal del paso vehicular mientras los bomberos controlaban las llamas

  • Actualizado: 28 de diciembre de 2025 a las 16:56
Bomberos combatieron el incendio que afectó varios locales comerciales en la tercera avenida del barrio El Centro de San Pedro Sula.

 Foto: Moisés Valenzuela| EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- Un voraz incendio consumió varios locales comerciales, incluyendo una ferretería y una tienda de repuestos para motocicletas, en la tercera avenida, ocho calle, del barrio El Centro de San Pedro Sula, una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad.

El siniestro movilizó al menos tres unidades del Cuerpo de Bomberos, que se desplazaron hasta el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles cercanos.

Según información preliminar de testigos, dentro de los locales afectados había material altamente inflamable, lo que provocó fuertes detonaciones y el estallido de vidrios mientras avanzaba el incendio.

En la parte baja del inmueble funcionaba una ferretería y en los niveles superiores se almacenaban productos inflamables, lo que complicó las labores de extinción.

Don Adelmo Machado, propietario de uno de los negocios más afectados, lamentó las pérdidas sufridas tras el siniestro y relató que su establecimiento era el resultado de más de dos décadas de trabajo.

"No queda de otra que resurgir de las cenizas", expresó a La Prensa, al tiempo que agradeció que no se reportaran víctimas humanas y que los daños fueran únicamente materiales.

De manera inicial, las autoridades informaron que al menos cuatro locales comerciales resultaron afectados por las llamas. Hasta el momento, las causas que originaron el incendio no han sido determinadas.

"El departamento de Diseño e Investigación ya está presente. Los señores evaluadores son los que van a dictaminar, junto con los propietarios, dónde comenzó el incendio", informó el capitán Pedro Reyes, del Cuerpo de Bomberos en HCH.

