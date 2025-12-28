Incendio arrasa con múltiples locales en el centro de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un voraz incendio consumió varios locales comerciales, incluyendo una ferretería y una tienda de repuestos para motocicletas, en la tercera avenida, ocho calle, del barrio El Centro de San Pedro Sula, una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad.

El siniestro movilizó al menos tres unidades del Cuerpo de Bomberos, que se desplazaron hasta el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles cercanos.

Según información preliminar de testigos, dentro de los locales afectados había material altamente inflamable, lo que provocó fuertes detonaciones y el estallido de vidrios mientras avanzaba el incendio.

En la parte baja del inmueble funcionaba una ferretería y en los niveles superiores se almacenaban productos inflamables, lo que complicó las labores de extinción.