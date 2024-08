Pese a las críticas, extienden por décima quinta vez el estado de excepción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a los cuestionamientos y críticas de diversos sectores del país sobre la efectividad del estado de excepción, las autoridades de la Secretaría de Seguridad decidieron ampliarlo por 45 días más.

Es la décima quinta vez que se prolonga esta medida en el territorio como estrategia para luchar contra el crimen organizado; sin embargo, a criterio de representantes de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, la iniciativa no ha dado los resultados esperados.

La ampliación de la suspensión de las garantías constitucionales entró en vigencia una vez más el pasado lunes 19 de agosto, al publicarse en el Diario Oficial La Gaceta; su duración será hasta el 2 de octubre y abarca 226 municipios del país.

Esta nueva extensión genera dudas en la sociedad civil, quienes se preguntan si la estrategia es de verdad una solución temporal o si se ha convertido en una política de seguridad permanente.

Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) manifestó que las autoridades se han enfocado más en el estado de excepción que en un plan permanente de seguridad.

“Ha pasado más de un año y esta crisis no se ha resuelto, por lo tanto, lo que se ve es que los mecanismos que se han implementado no han sido efectivos, es así que instamos a las autoridades que no se siga poniendo en riesgo los derecho y garantías de los ciudadanos y con ello evitar violaciones que únicamente generan mala percepción de las autoridades, una mala imagen del país; exigimos de que se busquen otras medidas alternas para dar mejores resultados”, dijo.