Pandilla 18 usaba centro juvenil como bodega en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes policiales decomisaron el martes 11 de noviembre en las instalaciones del Centro de Alcance Juvenil del barrio Suyapa, en Chamelecón, indumentaria de uso militar y policial que supuestamente utilizaba la Pandilla 18 para cometer delitos.

El decomiso, producto de trabajos de vigilancia y seguimiento de la Dirección Antimaras y Pandilla, incluyó fatiga, chalecos antibalas, cascos, botas tácticas, munición de distintos calibres, ficheros policiales y gorras de uso oficial, materiales cuya procedencia está siendo investigada por las autoridades para determinar su participación en hechos criminales perpetrados por pandilleros en el valle de Sula, indicaron policías que participaron del decomiso.