Padre de menor de edad es sancionado por permitir que su hijo condujera en La Paz

La Paz, Honduras.- La Policía Nacional sancionó a un padre de familia en el departamento de La Paz luego de que permitiera que su hijo, un menor cuya edad no se estableció, condujera un vehículo sin contar con la edad ni el permiso legal para hacerlo y además al estilo de "rápido y furioso", según un video que circula en redes sociales.
El caso cobró notoriedad después de que el adolescente intentara escapar de una patrulla policial, desatando una persecución por varias calles de la ciudad de la Paz.
De acuerdo con el informe policial, el menor fue detectado mientras manejaba el automotor y, al percatarse de la presencia de los agentes, aceleró la marcha para evitar ser requerido. La acción obligó a los uniformados a iniciar una persecución en la que el vehículo recorrió calles transitadas por peatones, generando una situación de alto riesgo.
Las autoridades advirtieron que el exceso de velocidad y la circulación por vías concurridas pudieron haber desencadenado una tragedia, al poner en peligro tanto la vida del menor como la de conductores y personas que caminaban por la zona.
#Sancionado | Padre de familia que permitió que su hijo menor de edad condujera un vehículo sin permiso en La Paz.— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) July 11, 2026
La persecución inició cuando el menor de edad al volante de un vehículo intentó huir de una patrulla policial. pic.twitter.com/fyBp7qpuhW
El incidente quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. En las imágenes, además de observarse la persecución, también se escucha a varias personas celebrando la maniobra del adolescente, pese al evidente peligro que representaba su conducta.
Tras controlar la situación, la Policía Nacional determinó imponer la sanción correspondiente al padre del menor, al considerar que permitió que este condujera un vehículo sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.
La institución señaló que la medida busca enviar un mensaje claro a la población sobre la responsabilidad que tienen los padres y tutores respecto a las acciones que permiten a sus hijos. Asimismo, recordó que autorizar a un menor de edad a conducir no solo constituye una infracción, sino que también expone a terceros a accidentes que pueden tener consecuencias fatales.
Las autoridades no revelaron el tipo de sanción impuesta al padre del infractor, aunque sí mostró una imagen del ciudadano enchachado y una boleta de sanción.