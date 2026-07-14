Padre de menor de edad es sancionado por permitir que su hijo condujera en La Paz

La Paz, Honduras.- La Policía Nacional sancionó a un padre de familia en el departamento de La Paz luego de que permitiera que su hijo, un menor cuya edad no se estableció, condujera un vehículo sin contar con la edad ni el permiso legal para hacerlo y además al estilo de "rápido y furioso", según un video que circula en redes sociales.

El caso cobró notoriedad después de que el adolescente intentara escapar de una patrulla policial, desatando una persecución por varias calles de la ciudad de la Paz.

De acuerdo con el informe policial, el menor fue detectado mientras manejaba el automotor y, al percatarse de la presencia de los agentes, aceleró la marcha para evitar ser requerido. La acción obligó a los uniformados a iniciar una persecución en la que el vehículo recorrió calles transitadas por peatones, generando una situación de alto riesgo.