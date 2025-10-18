Padre de Luis Oseguera, joven hallado muerto en hotel de Tatumbla: "Era una persona incomparable, mi niño chiquito"

Tegucigalpa, Honduras.-Conmovido hasta las lágrimas, el padre de Luis Oseguera contó durante el velorio, que se llevó a cabo en la iglesia en la que se congregaban en Las Crucitas de Comayagüela, el profundo dolor que deja la repentina e inesperada muerte de su hijo.
"Desde muy pequeño hicimos muchos viajes, hicimos muchas experiencias, si algo tenía que hacer me decía, hagámoslo juntos, si tenía un viaje que hacer me decía, espéreme, yo voy con usted, le gustaba andar conmigo, aprendió mucho", recordó el acongojado padre frente a la feligresía.
Aseguró que Luis "era una persona incomparable, realmente, mi niño chiquito".
El padre del joven dio las gracias a los hermanos de la iglesia por "acompañarnos aquí, de verdad se les agradece, es un dolor grande, incomparable, no se aguanta, pero confiamos en Dios".
Durante la ceremonia, los amigos de Luis mostraron la labor que tanto él como su pareja, Alejandra Figueroa, realizaban dentro de la iglesia.
Hallados muertos dentro de un hotel
Una pareja fue encontrada sin vida en el interior de una cabaña de un hotel de montaña ubicado en la aldea Nueva Tatumbla del municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, la tarde del viernes 17 de octubre.
Informes preliminares indican que un empleado del establecimiento fue el primero en darse cuenta de que la pareja había perdido la vida en una de las cabañas del hotel de montaña.
Fue en el momento en que les iba a servir comida que el empleado se dio cuenda de que la pareja estaba sin vida, por lo que de inmediato alertó a las autoridades policiales.