Padre de Luis Oseguera, joven hallado muerto en hotel de Tatumbla: "Era una persona incomparable, mi niño chiquito"

Tegucigalpa, Honduras.-Conmovido hasta las lágrimas, el padre de Luis Oseguera contó durante el velorio, que se llevó a cabo en la iglesia en la que se congregaban en Las Crucitas de Comayagüela, el profundo dolor que deja la repentina e inesperada muerte de su hijo. "Desde muy pequeño hicimos muchos viajes, hicimos muchas experiencias, si algo tenía que hacer me decía, hagámoslo juntos, si tenía un viaje que hacer me decía, espéreme, yo voy con usted, le gustaba andar conmigo, aprendió mucho", recordó el acongojado padre frente a la feligresía.

Aseguró que Luis "era una persona incomparable, realmente, mi niño chiquito". El padre del joven dio las gracias a los hermanos de la iglesia por "acompañarnos aquí, de verdad se les agradece, es un dolor grande, incomparable, no se aguanta, pero confiamos en Dios". Durante la ceremonia, los amigos de Luis mostraron la labor que tanto él como su pareja, Alejandra Figueroa, realizaban dentro de la iglesia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hallados muertos dentro de un hotel