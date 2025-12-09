  1. Inicio
Padre e hijo mueren en accidente de tránsito en La Ceiba

Las víctimas fueron embestidas por una rastra cundo se trasladaban en una motocicleta; ambos fueron declarados muertos en el lugar por el Cuerpo de Bomberos de Honduras

  • 09 de diciembre de 2025 a las 13:20
Los cuerpos de las víctimas quedaron una junto al otro y a solo pocos centímetros de la motocicleta en la que se trasladaban.

Foto: Cortesía.

La Ceiba, Honduras.- Un hombre y su hijo murieron en un accidente de tránsito la mañana de este martes en la carretera CA-13, en las cercanías de la entrada a la colonia Ponce, en La Ceiba, Atlántida, zona norte de Honduras.

Las personas fallecidas, quienes se trasladaban en una motocicleta, fueron identificadas como Nicolás Alonso Sánchez, de 34 años de edad, y su hijo Junior Sonorsa, de 11 años, informó el Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron embestidas por una rastra que circulaba por la zona. Ambas personas murieron en el lugar, confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Las víctimas eran residentes de la colonia El Búfalo. Hasta el momento no se tienen mayores detalles sobre el hecho.

Durante 2025, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reporta 1,740 personas fallecidas en accidentes viales en el país.

En total, se registran unos 15,000 accidentes en lo que va de 2025 a nivel nacional, dejando a miles de personas con secuelas físicas.

En el Hospital Escuela, específicamente en el área de Rehabilitación Física, cada mes se atiende a unas 2,000 personas, entre niños, adultos y ancianos.

De ellas, al menos el 40% presenta una discapacidad provocada por un accidente en carretera; es decir, cerca de 800 personas que reciben terapia física y ocupacional para recuperar total o parcialmente sus funciones y mejorar su calidad de vida.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
