Padre e hijo mueren en accidente de tránsito en La Ceiba

Las personas fallecidas, quienes se trasladaban en una motocicleta, fueron identificadas como Nicolás Alonso Sánchez , de 34 años de edad, y su hijo Junior Sonorsa , de 11 años, informó el Cuerpo de Bomberos.

La Ceiba, Honduras.- Un hombre y su hijo murieron en un accidente de tránsito la mañana de este martes en la carretera CA-13, en las cercanías de la entrada a la colonia Ponce, en La Ceiba, Atlántida, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron embestidas por una rastra que circulaba por la zona. Ambas personas murieron en el lugar, confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Las víctimas eran residentes de la colonia El Búfalo. Hasta el momento no se tienen mayores detalles sobre el hecho.

Durante 2025, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reporta 1,740 personas fallecidas en accidentes viales en el país.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En total, se registran unos 15,000 accidentes en lo que va de 2025 a nivel nacional, dejando a miles de personas con secuelas físicas.

En el Hospital Escuela, específicamente en el área de Rehabilitación Física, cada mes se atiende a unas 2,000 personas, entre niños, adultos y ancianos.