A la orilla del río Higuito hallan cadáver de hombre reportado como desaparecido

Aunque comenzaron a buscarlo ese mismo día por todo el sector, nunca imaginaron encontrarlo en el río, ya que era una zona que él jamás frecuentaba.

"Los lunes él llegaba a la casa, pero no llegó. Mi prima me llamó porque no había llegado, y desde el martes empezamos a buscarlo. No sabemos qué le pasó, él era un enfermito. Salía, pedía comida, pero nunca venía por estos lados", comentó Hernández.

El cuerpo fue hallado por elementos de la Policía Nacional del sector, quienes se habían unido a la búsqueda desde el reporte de su desaparición.

El caso será investigado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes determinarán si Anselmo Lara Rivas murió ahogado o si hubo mano criminal en su fallecimiento.