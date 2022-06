Ordenan vaciado telefónico inspectores de la Policía Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los subinspectores de Policía Denis Ariel Corrales Osorto y Juan Carlos Varela Godoy, que fueron capturados la noche del lunes en el barrio El Centro de Danlí, siguen bajo proceso de investigación.

Equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dieron detención a los dos oficiales y a un civil porque tenían conocimiento de que iban a ejecutar el secuestro de una persona y un robo en la ciudad de Danlí.

Los uniformados están asignados a la seguridad del titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, y del designado presidencial Salvador Nasralla.Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, dijo a EL HERALDO que “se sigue investigando y a los policías se les quitaron sus teléfonos y se les hará un vaciado respectivo para determinar exactamente más detalles para la investigación”.

Aseveró que hay una tercera persona que no es policía y que andaba un arma. Está detenida porque el arma no estaba documentada.Las primeras indagaciones revelan que a los implicados los abordaron los agentes de la ATIC y por eso no se consumó el delito.

Por ahora, los dos policías se encuentran bajo libertad provisional mientras sigue el proceso.Recientemente, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, reconoció que existen agentes, militares, fiscales, y expolicías implicados en el crimen organizado.

