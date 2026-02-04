Niña muere carbonizada en incendio de vivienda en Comayagua

La víctima fue identificada como Liliana Yaneth Flores, de tres años de edad. El cuerpo de la pequeña fue trasladada por personal del Ministerio Público a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia.

Tegucigalpa, Honduras.- Una niña perdió la vida al incendiarse la vivienda en la que se encontraba en la aldea Tres Palos del municipio de San Luis, en el departamento de Comayagua.

Los parientes que llegaron a reclamar el cuerpo dijeron que la pequeña cumplió los tres años el martes 2 de febrero y cuando ocurrió la tragedia estaba sola en la vivienda, a pocos metros de la casa de los abuelos.

“La niña estaba sola en un cuarto donde estaba un candil encendido, el cual cayó a la cama y de inmediato inició el fuego donde Liliana Yaneth quedó atrapada y perdió la vida”, detalló uno de los familiares que llegó a reclamar el cuerpo de la infante.

La madre y otros familiares estaban en la otra vivienda recogiendo los utensilios que habían utilizado para celebrarle el cumpleaños, sin imaginarse que a los pocos minutos iba a ocurrir la tragedia a eso de las 9:00 de la noche del martes.