Niña muere ahogada en río de Las Flores, Lempira

“Yo me metí al agua y mis chancletas se las llevaba el río, me metí y me estaba ahogando y la niña que no sabía qué hacer también se metió y de ahí no la volvía ver”, contó la tía de la menor.

Miembros del Cuerpo de Bomberos llegó hasta el lugar para poder realizar el rescate del cadáver de la menor.

Ante la llegada del verano y las constantes visitas a los ríos y balnearios, los bomberos piden a las personas tener precaución.