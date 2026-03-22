Niña de 9 años muere por ahogamiento en un centro turístico de Olancho

De acuerdo con el informe preliminar, la menor habría caído en una piscina dentro de un balnerario, lo que provocó la emergencia. Autoridades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y la trasladaron de inmediato a una clínica privada con la intención de salvarle la vida.

Olancho, Honduras.- Una niña de nueve años falleció luego de un accidente por inmersión ocurrido en un balneario del municipio de Campamento , ubicado en el departamento de Olancho .

Sin embargo, al momento de su ingreso al centro asistencial, la niña ya no presentaba signos vitales, confirmaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Estibali Sánchez Cruz, originaria de la comunidad de El Carbonal, en el municipio de Manto, Olancho.

Imágenes difundidas por el medio Televisión Olanchana muestran el momento en que los bomberos se movilizan hacia la clínica. En la grabación se escuchan los gritos de una mujer, presuntamente familiar de la menor, quien lamenta lo ocurrido.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias exactas del hecho, mientras se continúa con las investigaciones.