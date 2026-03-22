Mujer muere tras ser atacada por perros en vivienda de su hermana en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Una mujer de 55 años falleció la madrugada de este domingo en La Ceiba, Atlántida, tras varios días hospitalizada debido a las graves lesiones que sufrió en un ataque de perros al interior de la vivienda de su hermana.

La víctima fue identificada como Doris Aleyda Fuentes, quien había sido ingresada de emergencia al Hospital General Atlántida, luego de ser atacada el pasado martes 17 de marzo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la mujer sufrió múltiples mordeduras provocadas por tres perros que se encontraban dentro del inmueble, lo que le ocasionó heridas de gravedad.

Según versiones preliminares, Fuentes había llegado desde la aldea El Cacao, Esperanza, Intibucá para visitar a su hermana. Al ingresar al patio de la casa, fue atacada por los animales, que no la reconocieron.