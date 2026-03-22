Mujer muere tras ser atacada por perros en vivienda de su hermana en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Una mujer de 55 años falleció la madrugada de este domingo en La Ceiba, Atlántida, tras varios días hospitalizada debido a las graves lesiones que sufrió en un ataque de perros al interior de la vivienda de su hermana.
La víctima fue identificada como Doris Aleyda Fuentes, quien había sido ingresada de emergencia al Hospital General Atlántida, luego de ser atacada el pasado martes 17 de marzo.
De acuerdo con testimonios de vecinos, la mujer sufrió múltiples mordeduras provocadas por tres perros que se encontraban dentro del inmueble, lo que le ocasionó heridas de gravedad.
Según versiones preliminares, Fuentes había llegado desde la aldea El Cacao, Esperanza, Intibucá para visitar a su hermana. Al ingresar al patio de la casa, fue atacada por los animales, que no la reconocieron.
Los gritos de auxilio alertaron a residentes de la zona, quienes dieron aviso al Cuerpo de Bomberos. Para controlar la situación, los rescatistas utilizaron agua a presión desde una unidad contra incendios, logrando separar a los perros y liberar a la víctima, que aún se encontraba consciente.
Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó directamente a quirófano debido a la gravedad de las lesiones.
El Cuerpo de Bomberos informó que la mujer presentaba lesiones de consideración, principalmente en ambas extremidades inferiores, producto de las mordeduras.
Pese a la atención médica, su estado se mantuvo crítico y finalmente se confirmó su fallecimiento este domingo.
En declaraciones a medios locales, la hermana de la víctima indicó que previamente se le había advertido no ingresar sin avisar, debido a que los perros podrían reaccionar de forma agresiva.
Según la versión brindada, los caninos pertenecen a sus hijos y no habían protagonizado ataques anteriores.