Niña de 4 años no se disparó, fue su padre durante una celebración, asegura la Policía

Tegucigalpa, Honduras.-La niña de 4 años, que falleció a causa de un disparo en Florida, Catacamas, Olancho, no se disparó ella misma, sino su propio padre, durante una celebración, asegura la Policía Nacional.

De acuerdo con la información brindada por el portavoz de la UMEP-15, Luis Eduardo Rodas Pérez, ellos recibieron la alerta del Sistema de Emergencias 911 sobre una menor herida por arma de fuego y que lamentablemente había fallecido.

"Llegamos al lugar y encontramos lamentablemente a la menor sin vida y la madre de la menor que también tenía una herida en su pierna y ellas se acompañaban del padre", detalló el oficial.

"Hemos realizado las primeras investigaciones y diligencias a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el cual como primera hipótesis se maneja que el padre se encontraba en una celebración familiar y en el afán de la celebración realizó un disparo al suelo, el que rebotó e impactó en la menor y también en la madre", siguió explicando Rodas Pérez.