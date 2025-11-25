  1. Inicio
  2. · Sucesos

Niña de 4 años no se disparó, fue su padre durante una celebración, asegura la Policía

Las autoridades están investigando el caso y aseguran que hasta el momento se desconoce el paradero del padre de la menor, pues desapareció tras el hecho

  • 25 de noviembre de 2025 a las 12:30
Niña de 4 años no se disparó, fue su padre durante una celebración, asegura la Policía

El cuerpo de la pequeña fue entregado a sus familiares tras la respectiva autopsia.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-La niña de 4 años, que falleció a causa de un disparo en Florida, Catacamas, Olancho, no se disparó ella misma, sino su propio padre, durante una celebración, asegura la Policía Nacional.

De acuerdo con la información brindada por el portavoz de la UMEP-15, Luis Eduardo Rodas Pérez, ellos recibieron la alerta del Sistema de Emergencias 911 sobre una menor herida por arma de fuego y que lamentablemente había fallecido.

"Llegamos al lugar y encontramos lamentablemente a la menor sin vida y la madre de la menor que también tenía una herida en su pierna y ellas se acompañaban del padre", detalló el oficial.

"Hemos realizado las primeras investigaciones y diligencias a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el cual como primera hipótesis se maneja que el padre se encontraba en una celebración familiar y en el afán de la celebración realizó un disparo al suelo, el que rebotó e impactó en la menor y también en la madre", siguió explicando Rodas Pérez.

Su cuerpo estaba desnudo y tenía cortaduras en las piernas: así hallaron a la pequeña Kimberly

El portavoz aseguró que esta versión se confirma con el relato de las personas que estaban en la celebración.

"Ya estamos trabajando en el caso, estamos trabajando junto a la fiscalía del Ministerio Público para poder realizar todas las diligencias correspondientes del caso", afirmó Rodas Pérez.

Informó que hasta el momento se desconoce el paradero del padre, pues cuando llegaron hasta donde estaba la menor solo estaba la niña, con su madre y el padre de esta.

El portavoz Rodas Pérez aseguró que hasta el momento se desconoce si el padre de la niña tenía permiso para portar armas y si era militar, como se dice en las redes sociales.

Thalía Corrales murió tras estrellarse con su pick-up en San Lorenzo; su vehículo quedó destruido

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias