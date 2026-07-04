"Me siento destrozado": Menor de 11 años da a luz en Copán; su padre pide investigar el caso

Copán.- Una niña de 11 años dio a luz este sábado en el Hospital de Occidente, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Copán, un caso que ha genera preocupación debido a la corta edad de la menor. De acuerdo con el testimonio brindado por su padre, él recibió una llamada la tarde del viernes 3 de julio en la que le informaron que su hija se encontraba enferma, por lo que decidió trasladarse al centro asistencial para conocer su estado de salud. Al llegar al hospital, el hombre aseguró que fue informado por el personal médico de que la menor ya se encontraba en labor de parto y estaba a punto de dar a luz, situación que, según afirmó, desconocía por completo.

"Me dicen que mi niña fue ingresada, y que ya venía con el bebé. Quiero ver a la niña, pero dicen que ya se la llevaron", expresó el progenitor tras conocer lo sucedido. El padre manifestó que desde hacía varios meses no veía a la niña, por lo que asegura que no tenía conocimiento del embarazo y que la noticia lo tomó completamente por sorpresa. Asimismo, cuestionó cómo pudo ocurrir esta situación si la menor permanecía bajo el cuidado de otros adultos y pidió que las autoridades competentes investiguen lo ocurrido.