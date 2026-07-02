  1. Inicio
  2. · Sucesos

Desvalijan grúa y rastra decomisados frente a la policía de La Ceiba

Los ladrones rompieron los vidrios de las cabinas y robaron radios, herramientas y baterías. El hecho generó críticas por la falta de seguridad y, hasta el momento, no hay personas detenidas

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 17:11
Desvalijan grúa y rastra decomisados frente a la policía de La Ceiba

Delincuentes rompieron los vidrios de una grúa y una rastra bajo custodia policial en La Ceiba para robar radios, herramientas, baterías y otros objetos de valor.

 Fotos: Carlos Molina/EL HERALDO.

La Ceiba, Honduras.- Un vehículo pesado tipo grúa y una rastra que permanecen bajo custodia policial, estacionadas justo enfrente de la sede de la policía de La Ceiba, Atlántida tras ser decomisadas, fueron saqueadas por delincuentes.​

Para lograr el robo, los ladrones rompieron los vidrios de las cabinas y se llevaron las radios, herramientas y hasta las baterías de los vehículos, entre otros objetos de valor.

​El hecho ha desatado fuertes críticas entre la ciudadanía, que cuestiona que frente a las barbas de la policía ha ocurrido el robo.

Abogado y originario de Jacaleapa, El Paraíso, era víctima del accidente en el Fuerzas Armadas
El robo ocurrió frente a la sede de la Policía en La Ceiba, donde los vehículos habían sido decomisados días atrás y permanecían estacionados bajo resguardo.

El robo ocurrió frente a la sede de la Policía en La Ceiba, donde los vehículos habían sido decomisados días atrás y permanecían estacionados bajo resguardo.

No es la primera vez que ocurren estos robos en la sede policial, una agropecuaria y otros negocios ubicados frente a la policía, han sido objetos de robos en varias ocasiones.

Hasta el momento no se reportan detenidos por este inusual robo frente a la sede policial.

El saqueo de los vehículos decomisados provocó críticas de la ciudadanía, que cuestiona la seguridad en los alrededores de la sede policial, donde no es la primera vez que se reportan robos.

El saqueo de los vehículos decomisados provocó críticas de la ciudadanía, que cuestiona la seguridad en los alrededores de la sede policial, donde no es la primera vez que se reportan robos.
¿Pastor lo profetizó? Niño perdido en El Progreso apareció justo a las 11:00

Los pesados vehiculos fueron estacionados ahí desde hace pocos días tras ser deconisados por infracciones que no se han dado a conocer.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Carlos Molina

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias