Desvalijan grúa y rastra decomisados frente a la policía de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Un vehículo pesado tipo grúa y una rastra que permanecen bajo custodia policial, estacionadas justo enfrente de la sede de la policía de La Ceiba, Atlántida tras ser decomisadas, fueron saqueadas por delincuentes.
Para lograr el robo, los ladrones rompieron los vidrios de las cabinas y se llevaron las radios, herramientas y hasta las baterías de los vehículos, entre otros objetos de valor.
El hecho ha desatado fuertes críticas entre la ciudadanía, que cuestiona que frente a las barbas de la policía ha ocurrido el robo.
No es la primera vez que ocurren estos robos en la sede policial, una agropecuaria y otros negocios ubicados frente a la policía, han sido objetos de robos en varias ocasiones.
Hasta el momento no se reportan detenidos por este inusual robo frente a la sede policial.
Los pesados vehiculos fueron estacionados ahí desde hace pocos días tras ser deconisados por infracciones que no se han dado a conocer.