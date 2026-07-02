Desvalijan grúa y rastra decomisados frente a la policía de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Un vehículo pesado tipo grúa y una rastra que permanecen bajo custodia policial, estacionadas justo enfrente de la sede de la policía de La Ceiba, Atlántida tras ser decomisadas, fueron saqueadas por delincuentes.​

Para lograr el robo, los ladrones rompieron los vidrios de las cabinas y se llevaron las radios, herramientas y hasta las baterías de los vehículos, entre otros objetos de valor.

​El hecho ha desatado fuertes críticas entre la ciudadanía, que cuestiona que frente a las barbas de la policía ha ocurrido el robo.