Muere mujer que fue atacada a balazos mientras se transportaba en vehículo en Alauca

El Paraíso, Honduras.-Una mujer murió la madrugada de este domingo luego de permanecer hospitalizada tras ser atacada a balazos en la comunidad de Matazano, Río Arriba, municipio de Alauca, departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Dania Elizabeth González, quien, de acuerdo con la información preliminar, se transportaba en un vehículo cuando fue atacada por sujetos desconocidos.

Durante el hecho, González recibió tres heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladada inicialmente al Hospital Gabriela Alvarado de Danlí para recibir atención médica.