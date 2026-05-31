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Atado de pies y manos hallan a hombre en San Francisco de Yojoa

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, que estaba atado de pies y manos dentro de una cuneta

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 08:45
Atado de pies y manos hallan a hombre en San Francisco de Yojoa

El cuerpo del hombre estaba en una cuneta, a la orilla de la calle.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.-El cuerpo de un hombre fue encontrado la mañana de este domingo en el sector de Oropéndola, en San Francisco de Yojoa, en Cortés, en la zona norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, que estaba atado de pies y manos dentro de una cuneta.

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Se conoció que el cuerpo del hombre fue hallado desnudo y presentaba varios golpes en el cuerpo, de acuerdo con la información preliminar.

Se desconocen mayores detalles del brutal crimen hasta el momento.

Agentes policiales llegaron al lugar tras ser alertados por los pobladores de la zona y, a su llegada, acordonaron la escena, a la espera de Medicina Forense.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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