Muere motociclista tras impactar contra acera en bulevar Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista murió este martes de manera trágica al impactar contra una acera del bulevar Suyapa de la capital, cuando intentó evitar un atropello.
El accidente que cobró la vida del conductor, cuya identidada no ha sido confirmada, ocurrió a la altura del Polideportivo de la UNAH, a inmediaciones de la residencial La Hacienda.
Durante el percance el motociclista maniobró para evitar atropellar a dos peatones, una señora y su hijo, que cruzaban el transitado bulevar.
Según testigos que presenciaron el accidente, "un vehículo le dio la pasada a la madre y su hijo", pero el motociclista no se percató que iban cruzando y por el exceso de velocidad no logró frenar por lo que terminó desviándose e impactando la acera.
El golpe contra el concreto fue tan fuerte que el motociclista murió en el instante, mientras que la señora resultó un golpe leve en un pie.
El cuerpo de la víctima quedó en la acera del bulevar entre unos tubos de señalización.
Serán las autoridades que determinen, mediante la examinación de las cámaras de vigilancia en la zona, cómo ocurrió el accidente para poder determinar responsabilidades.