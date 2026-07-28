Muere motociclista tras impactar contra acera en bulevar Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista murió este martes de manera trágica al impactar contra una acera del bulevar Suyapa de la capital, cuando intentó evitar un atropello.

El accidente que cobró la vida del conductor, cuya identidada no ha sido confirmada, ocurrió a la altura del Polideportivo de la UNAH, a inmediaciones de la residencial La Hacienda.

Durante el percance el motociclista maniobró para evitar atropellar a dos peatones, una señora y su hijo, que cruzaban el transitado bulevar.