Muere joven que sufrió graves quemaduras en explosión de cohetería en Trinidad, Copán

Copán, Honduras.- Un joven de 20 años falleció la noche del viernes -13 de marzo- luego de permanecer ingresado en la sala de emergencias del Hospital Escuela, en Tegucigalpa, tras sufrir graves quemaduras en la explosión de una cohetería en Copán.
El joven resultó herido durante un accidente ocurrido mientras realizaba labores relacionadas con la elaboración de productos pirotécnicos.
Debido a la gravedad de las quemaduras, fue trasladado de emergencia al principal centro asistencial del país, donde permaneció bajo atención médica durante 12 días, pero finalmente perdió la vida.
Familiares del joven llegaron hasta la morgue capitalina para reclamar el cuerpo, el cual será trasladado hacia su lugar de origen con el apoyo del Cuerpo de Bomberos.
De acuerdo con el testimonio del padre de la víctima, el accidente ocurrió mientras el joven realizaba labores dentro de uno de los módulos de trabajo de la cohetería.
“Él estaba cortando la mecha y ocurrió el accidente de que se incendió el rollito que estaba cortando y la llama lo agarró a él. Solo él estaba, porque trabajan por módulos”, relató el padre con visible consternación.
“Era un muchacho bien bondadoso con las personas”, expresó el padre del joven, mientras se preparan para trasladar su cuerpo a Trinidad, Copán, donde será velado y sepultado por sus familiares.