Muere joven que sufrió graves quemaduras en explosión de cohetería en Trinidad, Copán

Copán, Honduras.- Un joven de 20 años falleció la noche del viernes -13 de marzo- luego de permanecer ingresado en la sala de emergencias del Hospital Escuela, en Tegucigalpa, tras sufrir graves quemaduras en la explosión de una cohetería en Copán.

El joven resultó herido durante un accidente ocurrido mientras realizaba labores relacionadas con la elaboración de productos pirotécnicos.

Debido a la gravedad de las quemaduras, fue trasladado de emergencia al principal centro asistencial del país, donde permaneció bajo atención médica durante 12 días, pero finalmente perdió la vida.