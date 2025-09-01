Muere joven futbolista tras impactar en accidente de tránsito en Campamento

La víctima fue identificada como Joseline Nayeli Estrada Mejía , de 23 años, residente en la comunidad de El Carrizal, también en Campamento.

Campamento, Honduras.– Una joven de 23 años perdió la vida la tarde del domingo cuando regresaba de jugar un partido de fútbol. El hecho se registró en la carretera RN-15, a la altura de l a cuesta de La Lima, en Campamento, Olancho.

De acuerdo con la información preliminar, Nayeli Estrada salió en su motocicleta desde un campo del sector; sin embargo, en la carretera un automotor le quitó el derecho de vía, lo que provocó que perdiera el control e impactara de manera frontal contra otro vehículo.

Tras el hecho, un equipo del Cuerpo de Bomberos de Honduras llegó a la zona; no obstante, confirmaron que la joven ya había fallecido. El cuerpo fue levantado por sus familiares y trasladado hasta su vivienda en un vehículo particular.

Al menos seis personas perdieron la vida en accidentes viales el domingo en distintos sectores del país. Dos de las víctimas fueron los jóvenes Adonay Fiallos y Yainer López.

Ambos fallecieron tras un accidente de tránsito ocurrido a la altura de El Portillo, en el límite departamental entre Olancho y Colón. Los jóvenes se desplazaban en una motocicleta que colisionó contra un autobús de la ruta Trujillo–Juticalpa–Tegucigalpa.

Mientras tanto, en La Ceiba, otro motociclista perdió la vida en un accidente vial, tras impactar contra otro vehículo, en el cual resultaron dos personas heridas.