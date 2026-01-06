Muere conductor de bus herido por supuestos extorsionadores en San Pedro Sula

De acuerdo con versiones preliminares, el ataque ocurrió mientras la unidad realizaba su recorrido habitual, cuando varios individuos armados subieron al vehículo con la intención de cometer un robo.

San Pedro Sula, Honduras.- La violencia volvió a golpear al sector del transporte público este martes en San Pedro Sula , luego de que el conductor de un autobús fuera asesinado durante un hecho armado registrado en el barrio Barandillas, una de las zonas más conflictivas de la ciudad industrial.

En medio del incidente, hubo disparos que dejaron gravemente herido al automovilista, quien fue auxiliado y trasladado de emergencia a un centro hospitalario, donde posteriormente se confirmó su muerte.

La víctima fue identificada como Henry Orlando Hernández, cuyo deceso generó consternación entre compañeros del rubro, quienes señalaron que el área donde ocurrió el ataque es frecuentemente utilizada por estructuras criminales para cometer asaltos y cobrar extorsiones.

Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordar la escena, entrevistar a testigos y dar inicio a las investigaciones correspondientes con el fin de identificar a los responsables del crimen.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Representantes del sector transporte reiteraron su llamado a las autoridades de seguridad para que se refuercen los operativos y se establezcan estrategias conjuntas que permitan reducir los ataques contra conductores, quienes a diario enfrentan amenazas, cobros ilegales y hechos de violencia.