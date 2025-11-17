Muere ciclista que impactó con una motocicleta en Jamastrán, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- El conductor de una bicicleta falleció la mañana de este lunes -17 de noviembre- luego de haber impactado contra un motociclista en una calle del municipio de Jamastrán, departamento El Paraíso.
El trágico accidente ocurrió el pasado sábado -15 de noviembre- cuando el ciclista se conducía por una calle de Jamastrán y, sin poder evitarlo, chocó contra un motociclista que venía en su dirección.
La víctima -el ciclista- resultó con graves heridas, por lo que fue trasladada hasta Tegucigalpa, específicamente, hasta el Hospital Escuela (HE) para ser atendida.
El hombre fue identificado como Will Gaitán, de 45 años. A pesar de que luchó durante dos días para sobrevivir a las heridas que le dejó el accidente, no lo logró.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades hospitalarias, la mañana de este lunes falleció debido a la gravedad de las fracturas que presentaba.
El cuerpo del hombre ya fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público (MP), donde se realizarán las acciones correspondientes.
Posteriormente, los familiares deberán acudir al lugar para retirar el cadáver y realizar su sepultura. Aún se desconoce el procedimiento que se siguió con el motociclista implicado en el choque.