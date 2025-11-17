Muere ciclista que impactó con una motocicleta en Jamastrán, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- El conductor de una bicicleta falleció la mañana de este lunes -17 de noviembre- luego de haber impactado contra un motociclista en una calle del municipio de Jamastrán, departamento El Paraíso.

El trágico accidente ocurrió el pasado sábado -15 de noviembre- cuando el ciclista se conducía por una calle de Jamastrán y, sin poder evitarlo, chocó contra un motociclista que venía en su dirección.

La víctima -el ciclista- resultó con graves heridas, por lo que fue trasladada hasta Tegucigalpa, específicamente, hasta el Hospital Escuela (HE) para ser atendida.