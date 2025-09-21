Motociclista muere en fatal accidente en Santa Cruz de Yojoa

Cortés, Honduras.-Un motociclista falleció la mañana de este domingo 21 de septiembre tras un fatal accidente que se registró en la carretera que de Santa Cruz de Yojoa conduce hacia El Cajón, en Cortés, en la zona de norte de Honduras.

El conductor fue identificado como Geovany Bardales Alvarado, de 42 años, quien era un guardia de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se conducía hacia su lugar de trabajo cuando impactó de frente a un vehículo tipo pick-up en la carretera, cuando este trataba de esquivar un bache.