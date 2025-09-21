Motociclista muere en fatal accidente en Santa Cruz de Yojoa

Cortés, Honduras.-Un motociclista falleció la mañana de este domingo 21 de septiembre tras un fatal accidente que se registró en la carretera que de Santa Cruz de Yojoa conduce hacia El Cajón, en Cortés, en la zona de norte de Honduras.
El conductor fue identificado como Geovany Bardales Alvarado, de 42 años, quien era un guardia de seguridad.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre se conducía hacia su lugar de trabajo cuando impactó de frente a un vehículo tipo pick-up en la carretera, cuando este trataba de esquivar un bache.
El cadáver del joven motociclista quedó tendido a la orilla de la calle, mientras que en la unidad quedó una de sus piernas a unos metros de él, también a la orilla de la carretera.
Se conoció que los ocupantes del otro vehículo fueron trasladados hasta un centro asistencial, porque presentaban heridas de gravedad.
Los familiares del fallecido llegaron al lugar y cubrieron el cuerpo con una cobija, mientras llegan los médicos forenses al lugar para realizar el levantamiento del cadáver.