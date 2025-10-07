  1. Inicio
Motociclista muere arrollado por una rastra en San Pedro Sula

El hecho se registró en la 20 calle del segundo anillo de la ciudad industrial. El conductor del vehículo pesado escapó del lugar

  • 07 de octubre de 2025 a las 07:14
Motociclista muere arrollado por una rastra en San Pedro Sula

Carlos Lara se trasladaba a su trabajo cuando fue embestido por una rastra en el segundo anillo.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven motociclista murió arrollado la noche de ayer en la 20 calle del segundo anillo de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Carlos Lara, de 26 años de edad. Según sus familiares, quienes llegaron al lugar del accidente, el joven residía en la colonia Villa Ernestina de la ciudad industrial.

De acuerdo con los primeros informes, Lara se dirigía hacia una estación gasolinera donde laboraba durante la noche, cuando fue embestido por una rastra, la cual le quitó la vida de manera instantánea.

El cuerpo del joven quedó desmembrado y su cráneo destruido, luego de caer bajo las llantas del pesado automotor. La motocicleta en la que se conducía quedó a un costado de la víctima.

El conductor responsable del accidente se dio a la fuga, por lo que un equipo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realiza las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.

Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios.

Hasta inicios de septiembre, Honduras registraba más de 12,000 accidentes de tránsito, con 1,200 personas fallecidas a causa de estos percances.

