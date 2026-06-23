Misquito, denunciado por violencia doméstica, queda preso por morder a policía

La Ceiba, Honduras.- A prisión fue enviado un hombre de 19 años y de la etnia misquita, cuyo nombre no fue revelado por la policía, luego de ser acusado por el delito de atentado a agentes policiales.

El sujeto, fue capturado el fin de semana luego que vecinos llamarán a la policía ya que estaba golpeando a su compañera de hogar y lanzando piedras a la casas vecinas.

El hecho ocurrió en la colonia Carmen Elena de La Ceiba, Atlántida.