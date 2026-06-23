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Misquito, denunciado por violencia doméstica, queda preso por morder a policía

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 16:06
Misquito, denunciado por violencia doméstica, queda preso por morder a policía

El sospechoso quedó requerido y deberá responder por el delito de atentado a agentes policiales.

 Captura de video.

La Ceiba, Honduras.- A prisión fue enviado un hombre de 19 años y de la etnia misquita, cuyo nombre no fue revelado por la policía, luego de ser acusado por el delito de atentado a agentes policiales.

El sujeto, fue capturado el fin de semana luego que vecinos llamarán a la policía ya que estaba golpeando a su compañera de hogar y lanzando piedras a la casas vecinas.

El hecho ocurrió en la colonia Carmen Elena de La Ceiba, Atlántida.

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De acuerdo al informe policial, la policía llegó al lugar y capturó al hombre; sin embargo, este opuso resistencia y agredió a una de las agentes mordiéndole el brazo. Pese al ataque el sospechoso siempre fue sometido y llevado a la sede policial.

El sospechoso intentó evadir a las autoridades durante su arresto mordiendo a una agente policial.

El sospechoso intentó evadir a las autoridades durante su arresto mordiendo a una agente policial.

 (Captura de video.)
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La mujer del acusado no quiso interponer la denuncia formal por los golpes que le propinó, por lo que no se le presentó requerimiento fiscal por violencia doméstica.

"Siempre quedó preso porque fue remitido por el delito de agresiones a la policía" , dijo la subinspectora Geaneth Figueroa, portavoz policial.

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Redacción web
Carlos Molina

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